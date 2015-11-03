В Киеве показатели загрязнения воздуха не превышают нормы - СЭС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на СЭС столицы.

В частности, как отмечается в сообщении, по состоянию на 2 ноября на всех постах наблюдения максимально разовые концентрации вредных веществ (пыли, азота диоксида, оксида углерода, сернистого ангидрида, формальдегида) в приземном слое атмосферы не превышали предельно допустимые.

Лабораторные исследования продолжаются. В случае ухудшения ситуации СЭС и КГГА немедленно оповестят население столицы, заверили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 ноября неподалеку от Киева продолжают тлеть 42 га торфа.