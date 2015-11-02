Гуманитарный штаб увеличивает интенсивность поставок на Донбасс

На текущей неделе, со 2 по 6 ноября 2015 года, Штаб Рината Ахметова увеличит интенсивность доставки гуманитарной помощи. Это связано с необходимостью пополнения запасов продуктовых наборов в логистических центрах для избежания закрытия пунктов выдачи, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Штаб отправит на Донбасс 4 автоколонны с продуктами для мирных жителей Донбасса. 3 из них отправятся в Донецк и 1 – в Мариуполь, что позволит сформировать 150 тысяч взрослых и 2250 детских наборов выживания.

«Сегодня на продовольственном рынке мы наблюдаем некую панику. Некоторые наши поставщики пытаются придержать продукцию, для того, чтобы продать ее позднее по более выгодным ценам. Несмотря на то, что мы закупаем продукцию тысячами тонн. Мы должны принимать решение оперативно. В связи с этим возможны замены в наших продуктовых наборах, но помощь не будет приостанавливаться, выдачи будут продолжаться», – прокомментировал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба.

Читайте также90% обратившихся за лекарствами тяжелобольных детей Донбасса проживают на неподконтрольных территорияхНа сегодняшний день на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения открыты 50 стационарных пунктов выдачи помощи. Утром 2 ноября Штаб отправил первую из четырех запланированных колонн на неделе. К вечеру в Донецк планируется доставить продукты для формирования 30 тысяч взрослых наборов выживания.

По состоянию на 2 ноября 2015 года Штаб Рината Ахметова выдал 5 млн. 141 тыс. взрослых и 375 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.