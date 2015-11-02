В Авдеевке начались бесплатные консультации с психологами Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, со 2 по 6 ноября в Авдеевке работают психологи Штаба. С местными жителями и переселенцами будут заниматься специалисты, которые прошли обучение на курсе «Травма войны».

Психологи на групповых и индивидуальных занятиях обучат взрослых и детей простым техникам саморегуляции, обсудят происходящие события, помогут преодолеть страхи и тревожное состояние через общение, арт-терапию и игры.

На бесплатные занятия приглашаются взрослые и дети. Предварительная запись по телефону 050-820-90-48.

Читайте такжеЖителям Авдеевки окажут помощь психологиПсихологическая помощь – одно из основных направлений работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. За полтора года работы более 33,5 тысячи человек получила помощь, из них 30 тысяч – дети.