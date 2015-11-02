В Украине зарегистрировано более 1,5 миллиона переселенцев – Минсоцполитики

Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 563 530 внутренне перемещенных лиц, или 1 222 516 семей из Донбасса и Крыма. Почти 570 тысяч семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 537 тысяч семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств составила 2,79 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства социальной политики, в Украине по состоянию на 14 сентября на учете находилось 1 миллион 483 тысячи 119 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.