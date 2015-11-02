На руководителей Левоньковской психбольницы завели уголовное дело

Согласно сообщению, прокуратура Черниговского района начала уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) о ненадлежащем исполнении должностными лицами Левоньковской психиатрической больницы служебных обязанностей по обеспечению надлежащего пребывания больных в лечебном учреждении.

Поводом для регистрации производства стали установленные нарушения порядка оказания психиатрической помощи, санитарно-эпидемиологического и лечебно-охранительного режимов пребывания больных, в том числе необеспечение их минимальным уровнем средств гигиены, неоказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи, нарушение прав человека при привлечении к труду.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Черниговского РО УМВД Украины в области, процессуальное руководство – прокуратура Черниговского района. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, в июле в Чернигове общественные активисты провели акцию протеста у здания прокуратуры области, чтобы привлечь внимание к нарушениям в Левоньковской психиатрической больнице.

Участники акции отметили, что системные и поразительные нарушения прав пациентов в Левоньковской психиатрической больницы были выявлены общественными мониторами Национального превентивного механизма совместно с представителями Офиса омбудсмена. Так, в медицинском учреждении часть пациентов бесплатно работает в хозяйстве при больнице в течение 7-11 часов в сутки (коровники, огороды, мастерские), но трудотерапия не может длиться так долго; в штате отсутствуют специалисты по реабилитации; на питание тратится всего 6, 56 грн в день на человека, а на лекарства – 3, 56 грн. В палатах одновременно находится 20 пациентов. Также в больнице не хватает элементарных средств гигиены, туалет на 70 пациентов находится во дворе медучреждения.