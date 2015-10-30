Причиной отравления 50 человек в школе на Буковине стали токсичные вещества

Причиной отравления 43 учащихся и 7 учителей и персонала школы в селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области стали токсичные вещества, которые обычно являются компонентами растворителей красок.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, профессор Виктор Бачинский, таковы результаты исследования специалистов Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам судмедэксперта, эти результаты полностью подтвердили в Институте экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя, где провели несколько контрольных исследований.

«Отравление было вызвано токсичными веществами, которые поражают центральную нервную систему, печень и другие внутренние органы, нарушают обмен веществ, вызывают головную боль, тошноту, могут вызвать судороги и т.п. Они также обладают способностью окислять гемоглобин в метгемоглобин, в результате чего нарушается транспортная функция крови, в частности, блокируется поступление кислорода в ткани. Именно по этой причине у пострадавших был низкий уровень гемоглобина крови», - сказал Бачинский.

По его словам, обнаруженные нитробензол, бензол, толуол и ксилол обычно являются компонентами растворителей красок, однако откуда они попали в среду школы должно выяснить следствие. Токсичные вещества специалисты обнаружили в моче детей и взрослых из числа наиболее пострадавших, в воздухе, воде и других пробах их уже не было.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Сторожинецкую центральную районную больницу с подозрением на отравление токсическими веществами попали 43 ученика Давыдовской СОШ и 7 взрослых: 5 учителей, медицинская сестра и технический работник заведения. У всех пострадавших наблюдалось резкое ухудшение самочувствия, тахикардия и онемение конечностей.