Штаб Ахметова обеспечит продуктами эвакуированных жителей Сватово

Сегодня, 30 октября, Штаб Рината Ахметова в экстренном порядке принял решение обеспечить продуктовыми наборами мирных жителей города Сватово Луганской области, эвакуированных из-за взрыва склада с боеприпасами, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Продуктовые наборы планируется передать на мобильные пункты обогрева МЧС, а также в Троицкое, куда эвакуировали 54 человека из Сватовского дома престарелых.

«Сейчас мы ищем возможность доставить продукты в мобильные пункты обогрева МЧС из наших пунктов выдачи в близлежащих городах. В Сватово сейчас очень ограничено передвижение. Представители обладминистрации и МЧС заявили о готовности предоставить транспорт для перевозки наборов», – прокомментировала Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Штаба.

Читайте такжеГуманитарный штаб начинает выдачу зимних продуктовых наборов29 октября в Сватово взорвался склад с боеприпасами, взрывы продолжаются до сих пор. В городе нет света, воды и газа. Точной информации о количестве пострадавших пока нет, продолжается эвакуация. Со слов представителей МЧС, ситуация может затянуться на неделю, пока будет идти разминирование.