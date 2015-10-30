Черниговщина: в Сосницком районе введен карантин из-за АЧС

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на этой неделе состоялось заседание районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сосницкой райгосадминистрации, проведено информирование и разъяснение среди жителей села Загребелье.

На въезде-выезде из села установлены два милицейских ветеринарных поста, два дезбарьера и два шлагбаума, организовано круглосуточное дежурство. Перекопаны грунтовые подъездные дороги к селу.

Две группы с привлечением специалистов ветмедицины, милиции, районного подразделения управления ГСЧС в области и депутатов сельского совета обходят хозяйства частного сектора села Загребелье для проведения дезинфекционных мероприятий, изъятия поголовья свиней и их бескровного умерщвления.

На рынках и магазинах райцентра в течение 10 дней запрещена продажа свиней.

Как сообщал УНИАН, в селе Загребелье Сосницкого района в фермерском хозяйстве, где насчитывается 49 голов свиней, зафиксирована гибель двух свиней с клиническими признаками, схожими с африканской чумой свиней. Диагноз подтвержден Киевским государственным научно-исследовательским институтом по вопросам лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.