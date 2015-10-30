Около 70% населения Земли страдают вирусом герпеса - ВОЗ

Вирус простого герпеса первого типа также называют оральным герпесом, так как он обычно вызывает раздражения на губах, пишут Новости Израиля.

Еще 417 миллионов человек в возрасте от 17 до 49 лет страдают второй формой герпеса - вирусом простого герпеса второго типа (HSV-2), или генитальным герпесом, вызывающим инфекцию гениталий. HSV-2 особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой. HSV-2 также повышает риск заражения и распространения ВИЧ.

Отмечается, что HSV-1 все чаще становится причиной инфекции гениталий в связи с тем, что молодежь передает инфекцию посредством орального секса.