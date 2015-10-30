Около 70% населения Земли страдают вирусом герпеса - ВОЗ
12:25, 30 октября 2015Новости регионов
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По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 3,7 миллиардов человек младше 50 лет, или 67% населения Земли страдают вирусом простого герпеса первого типа (HSV-1), как правило заразившись им в детстве.
417 миллионов человек в возрасте от 17 до 49 лет страдают второй формой герпеса - вирусом простого герпеса второго типа (HSV-2) / newsru.co.il
Вирус простого герпеса первого типа также называют оральным герпесом, так как он обычно вызывает раздражения на губах, пишут Новости Израиля.
Еще 417 миллионов человек в возрасте от 17 до 49 лет страдают второй формой герпеса - вирусом простого герпеса второго типа (HSV-2), или генитальным герпесом, вызывающим инфекцию гениталий. HSV-2 особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой. HSV-2 также повышает риск заражения и распространения ВИЧ.
Отмечается, что HSV-1 все чаще становится причиной инфекции гениталий в связи с тем, что молодежь передает инфекцию посредством орального секса.
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