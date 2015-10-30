Медики рекомендуют есть сосиски и колбасы не чаще, чем раз в месяц

В рекомендации подчеркивается, что особенно важно придерживаться этого правила при составлении меню для детей, пишут Новости Израиля.

Не менее двух раз в неделю необходимо есть продукты, богатые белками. При этом отдавать предпочтение следует растительным белкам, содержащимся в чечевице, городе, хумусе, фасоли и других бобовых.

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Специалисты Mинздрава отмечают, что нет необходимости ограничивать себя в потреблении обезжиренной говядины, курятины и рыбы, если эти продукты не подвергались промышленной обработке. При этом специалисты подчеркивают, что вовсе не обязательно иметь эти продукты в своем меню каждый день.

Отказываясь от обработанного мяса, израильтянам следует увеличить потребление овощей и фруктов, зелени, хлеба грубого помола, круп, обезжиренных молочных продуктов.