В Житомире задержали врача, который вымогал взятки за подтверждение инвалидности

Сотрудники СБУ, милиции и прокуратуры задержали в Житомире за взятку председателя одной из комиссий областного центра медико-социальной экспертизы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, чиновник организовал механизм систематического вымогательства взяток у инвалидов за выдачу заключения медико-социальной экспертизы о продлении, изменении или присвоении пожизненной группы инвалидности.

В частности, за документ с пожизненным подтверждением инвалидности злоумышленник вымогал 15 тыс. грн у инвалида первой группы с детства, у которого ампутирована нога, отметили в СБУ.

Правоохранители задержали врача в его кабинете при получении большей части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Председатель комиссии задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и в ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления других фактов получения взяток должностным лицом областного центра медико-социальной экспертизы.