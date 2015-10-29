90% обратившихся за лекарствами тяжелобольных детей Донбасса проживают на неподконтрольных территориях

90% обратившихся за лекарствами тяжелобольных детей проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, остальные 10% – переселенцы. Половина из обратившихся остро нуждается в противосудорожных препаратах, четверть – в инсулине и столько же обращаются за противоастматическими препаратами.

Об этом сообщили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, где с 6 октября начали принимать заявки на медпрепараты в рамках своей программы «Лекарства детям». По данным Штаба за три недели на горячую линию обратилось 300 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Читайте такжеШтаб Ахметова запустил новую программу – лекарства тяжелобольным детям Донбасса«На сегодняшний день препараты получили только 22 человека. Большая часть заявителей – жители неподконтрольных территорий, – которые не могут забрать медикаменты из-за отсутствия пропуска или средств на поездку. Многие просят «отложить» медикаменты до решения этих вопросов. При этом 20% из них вообще не знают, как забрать лекарства. Людям не с кем оставить больного ребенка, нет родственников, которые могли бы выехать и передать медикаменты», – рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Ахметова.

На данный момент выдача препаратов осуществляется только на мирной территории Донецкой области, в аптеках Артемовска, Мариуполя и Краматорска. По доверенности здесь же могут получить препараты родственники семей с детьми, проживающих на неподконтрольных территориях.

Читайте такжеГрудное вскармливание в военное время даже важнее, чем в мирное - экспертШтаб Рината Ахметова ищет пути решения проблемы с доставкой медикаментов на неподконтрольные территории. «Мы направили в Минздрав Украины повторное письмо с вопросом о том, нужна ли лицензия на выдачу гуманитарных медицинских препаратов на неподконтрольных территориях. На предыдущее обращение, сделанное более месяца тому назад, мы так и не получили четкого ответа», – добавила Ирина Темерко.

Прием заявок на лекарства тяжелобольным детям продолжается по телефону горячей линии Штаба Рината Ахметова 0800 509 001. Подробнее о том, кто и как может получить медикаменты на сайте Штаба.