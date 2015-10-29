В Житомире найден мертвый младенец, мать ищут

Принимаются меры по установлению личности женщины, которая убила новорожденного ребенка / novayagazeta-ug.ru

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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Сейчас правоохранительными органами принимаются меры по установлению личности женщины, которая убила новорожденного ребенка.

Прокуратурой Житомира осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 117 УК Украины по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка.

Как сообщалось, 27 октября во дворе дома по адресу ул. Гранитная,11 в Житомире среди хозяйственного мусора местным жителем было обнаружено завернутое в полиэтиленовый мешок тело новорожденного ребенка.