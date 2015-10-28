В Николаеве открыли симуляционный тренинговый центр

Как передает корреспондент УНИАН, это стало возможным благодаря соглашению о партнерстве, заключенному в этом году между управлением охраны здоровья Николаевской ОГА и Всеукраинской Благотворительной Организацией «JSI Ukraine».

Такое соглашение является подтверждением сотрудничества для выполнения в Николаевской области проекта «Сохранение матерей в Украине: инновационный подход в борьбе с послеродовыми кровотечениями». Совместными усилиями совершенствуется качество оказания акушерской помощи и безопасности пациентов путем разработки и внедрения стандартизованной, основанной на доказательствах, многопрофильной командной помощи при послеродовых кровотечениях.

Со стороны УОЗ ОГА созданы необходимые условия на базе областной больницы - выделено помещение, в котором проведены ремонтные работы, ВБО «JSI Ukraine» предоставила необходимые для проведения тренингов модели/манекены и оборудование, инструментарий.

Расписание двухдневных тренингов, которые будут проводить местные тренеры, подготовленные в Житомире. Планируется, что в каждом тренинге примут участие восемь медицинских работников. Это акушер-гинекологи, акушерки, операционные сестры, анестезиологи всех родильных домов и отделений Николаевской области.

В мире обучения в симуляционных центрах является важной составляющей профессиональной подготовки медицинских работников. Для Украины такие тренинговые заведения – это новая высокотехнологичная методика обучения медперсонала, которая заключается в отработке практических навыков оказания медицинской помощи на симуляторах. Для этого центра закуплены манекены матери, которая рожает ребенка, и новорожденного, который имитирует различные опасные состояния. Симуляторы компьютеризированы и позволяют программировать нужные сценарии поведения в типичных проблемных ситуациях, к которым должны быть готовы медики.

В Украине до сегодня существовало лишь пять подобных симуляционных центров, которые расположены в крупных городах. Теперь есть и в Николаевской области – на базе областной больницы.