В Харьковском госпитале проходят лечение 24 раненных и травмированных в АТО бойца

В Харьковском Военно-медицинском клиническом центре Северного региона на сегодняшний день проходят лечение 24 раненных и травмированных в зоне антитеррористической операции бойца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник клиники повреждений, ведущий травматолог госпиталя Александр Бородай.

“В клинике повреждений на сегодняшний день находятся 72 больных, из которых 19 — на дневном стационаре. Из зоны АТО с ранениями и травмами - 24 человека. Состояние всех удовлетворительное, лечение получают в соответствии с планом. Материалами, медикаментами обеспечены полностью”, - сказал Бородай.

По его словам, в последнее время значительно уменьшилось количество бойцов с огнестрельными ранениями, в течение последней недели в госпиталь таких поступило 2 человека.

“Сейчас значительно меньше стало ранений, они очень редки. В основном это травмы, очень похожие на травмы гражданского времени. Получают их ребята во время исполнения своих служебных обязанностей: во время обслуживания техники, во время строительства фортификационных сооружений. Это закрытые переломы, это ушибы, это повреждение связок. Огнестрельных ранений значительно меньше”, - сказал Бородай.

По его словам, у определенного количества раненных военных наблюдаются психические расстройства.