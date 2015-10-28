В Сумской области прекратили деятельность подпольной нарколаборатории

10:08, 28 октября 2015
Новости регионов
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Правоохранители изъяли целый набор специального лабораторного оборудования, химические соединения и прекурсоры.

Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили настоящую лабораторию по изготовлению наркотиков / Фото: УНИАН

В городе Конотоп Сумской области правоохранители прекратили деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению тяжелых психотропных наркотических средств, производство которых наладил 27-летний мужчина в арендованном гараже.

Об этом сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

«Оперативные сотрудники горотдела получили информацию о том, что житель Конотопа, арендовав гаражное помещение, производит в нем наркотики. Работники милиции, которые прибыли по указанному адресу, были поражены размахом отлаженного производственного процесса. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили настоящую лабораторию по изготовлению наркотиков. Здесь были как готовая к сбыту «продукция», так и необходимые для ее производства оборудование и компоненты», - говорится в сообщении.

По информации начальника Конотопского горотдела милиции Сергея Лукьяненко, правоохранители изъяли целый набор специального лабораторного оборудования, химические соединения и прекурсоры. По его словам, о том, что процесс производства наркотиков здесь находился на конвейере, свидетельствуют обнаруженные емкости с психотропным содержанием, а также свертки с расфасованным порошкообразным веществом.

Сегодня сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Предварительная квалификация уголовного преступления - ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Начато досудебное расследование.

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