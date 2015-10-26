Около 1,5 тысяч мирных жителей сёл Тельмановского района Донецкой области получили гумпомощь

Мобильные бригады выдачи гуманитарной помощи Штаба Рината Ахметова посетили ряд сел Тельмановского района Донецкой области на неподконтрольной территории. Продукты получил 1481 мирный местный житель.

«Наши волонтеры побывали в г. Тельманово и 11 селах Тельмановского района, включая Староласпинский сельский совет. Там совсем недавно были сильные бои, и люди очень нуждались в помощи и поддержке. Взрослые продуктовые наборы получили жители 9 льготных категорий, а детские наборы – семьи с малышами до 35 месяцев. В связи с высокой потребностью в гуманитарной помощи, в дальнейшем мы планируем продолжать работу в глубинке», – рассказал руководитель донецкого логистического центра Штаба Андрей Санин.

На протяжении последних 4,5 месяцев на неподконтрольной Украине территории Донецкой области «мобильную» помощь от Штаба помимо Тельмановского района также получили жители Снежного, Амвросиевки и Амвросиевского района. Всего – 28 760 наборов.

Читайте также5 миллионов наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб АхметоваПодробные выезды осуществляются и в маленькие населенные пункты на линии соприкосновения. Проект был запущен в мае 2015 года. Подобная мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, где не всегда есть возможность открыть стационарный пункт выдачи.

За 5 месяцев работы мобильные бригады волонтеров Штаба Рината Ахметова доставили и выдали 56 951 продуктовый набор мирным жителям отдаленных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.