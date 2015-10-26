Во Львовской области мужчина пострадал от укуса змеи

Во Львовской области 41-летний мужчина пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, 25 октября в Жовковскую районную больницу поступил житель села Куликов Жовковского района с диагнозом „укус змеи в указательный палец руки”.

Состояние пострадавшего – средней тяжести.

Во Львовской области с наступлением теплого сезона от укусов змей пострадало 29 человек, из них 6 детей.

Случаев гибели от отравления в результате укуса змеи в 2015 году не зафиксировано.