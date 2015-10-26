На Львовщине двое детей отравились грибами
12:37, 26 октября 2015Новости регионов
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В Бродовском районе Львовской области с пищевым отравлением после употребления грибов, госпитализированы двое детей.
Детям предоставляется весь объем необходимой медицинской помощи / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Бродовском райотделе милиции, куда поступила информация от медиков, 24 октября в районную больницу с пищевым отравлением после употребления грибов поступили жители одного из сел, двое братьев в возрасте 12 и 10 лет.
В данное время угрозы жизни и здоровью детей нет. Детям предоставляется весь объем необходимой медицинской помощи.
Обстоятельства, при которых произошло отравление детей, устанавливаются.
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