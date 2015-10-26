На Львовщине двое детей отравились грибами

Как сообщили УНИАН в Бродовском райотделе милиции, куда поступила информация от медиков, 24 октября в районную больницу с пищевым отравлением после употребления грибов поступили жители одного из сел, двое братьев в возрасте 12 и 10 лет.

В данное время угрозы жизни и здоровью детей нет. Детям предоставляется весь объем необходимой медицинской помощи.

Обстоятельства, при которых произошло отравление детей, устанавливаются.