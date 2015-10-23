В Харькове из-за вброса в помещение школы дымовой шашки эвакуировали около 500 человек
15:57, 23 октября 2015Новости регионов
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По данным милиции, никто не пострадал.
Происшествие произошло сегодня, 23 октября, около 13:40 / Фото: УНИАН
В Харькове из-за вброса в помещение школы дымовой шашки эвакуировали около 500 человек.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, происшествие произошло сегодня, 23 октября, около 13:40.
По данным милиции, никто не пострадал.
Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фрунзенского райотдела милиции во главе с руководством подразделения.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и возможных свидетелей происшествия.
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