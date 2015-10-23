В Харькове из-за вброса в помещение школы дымовой шашки эвакуировали около 500 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, происшествие произошло сегодня, 23 октября, около 13:40.

По данным милиции, никто не пострадал.

Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фрунзенского райотдела милиции во главе с руководством подразделения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и возможных свидетелей происшествия.