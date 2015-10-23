В Полтавской области зафиксирована вспышка АЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС в Полтавской области, вспышка АЧС зарегистрирована 22 октября.

«В селе Короваи в одном из домохозяйств произошел падеж поголовья свиней (из 16 голов погибло 9 свиней). Для проведения исследования на инфекционные болезни 21 октября было отобрано патологоанатомические материалы, которые были направлены в Государственный научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. 22 октября было обнаружено положительная реакция на возбудитель африканской чумы свиней»,- сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что работниками районной ветеринарной медицины остальные животные с подозрением на заболевание умерщвлены бескровным способом.

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Гребенковского района объявила 3-х километровую зону на территории с. Караваи карантинной и 20-километровую - зоной надзора.

Силами Короваивского сельского совета проводится обустройство карантинной зоны двумя ветеринарно-милицейскими постами.

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