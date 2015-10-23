В Херсоне начал работу центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

Как сообщили УНИАН в Минздраве, работа над проектом началась еще в 2014 году, на реализацию выделено почти 9,5 млн гривен из областного бюджета. Для обеспечения 10-минутного доезда бригад в городах и 20-ти минутного в сельской местности на территории нашей области создано 15 пунктов постоянного базирования и 4 пункты временного базирования бригад СМП. Запланировано открытие еще 29 пунктов постоянного базирования. Кареты скорой помощи оборудованы GPS, транкинговой и мобильной связью. В подчинении центра находятся 130 транспортных средств различного назначения. Из них специализированных автомобилей скорой медицинской помощи 127 (тип А2 – 2 авто, тип В – 117 авто, тип С – 8 авто ). Санитарный автомобиль категории В оснащен дефибриллятором, электрокардиографом, кислородным оборудованием. Обеспечение топливом автомобилей на 100%.

Читайте такжеТретья медицинская миссия из Канады будет работать в Украине с 24 октября по 1 ноября

Главный врач областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Бовкун рассказал о принципах работы новой диспетчерской и ее преимущества.

«Диспетчерская приема вызовов должна максимум за 30 секунд принять информацию от гражданина и передать ее в диспетчерскую направлении, где специалисты определяют маршрут кареты экстренной медицинской помощи, передают вызов на конкретно определенную бригаду и отслеживают передвижение автотранспорта в режиме онлайн по всей территории Херсонской области. Серверная, которая обеспечивает прием вызовов, полностью автономная, украинского производства, фиксирует всю информацию касательно вызова и сохраняет ее в течение 3-х лет. Система сама определяет, насколько экстренным является вызов. Существует несколько степеней надежности, если выйдет из строя один сервер автоматически подключится другой. Кроме этого есть аккумулятор, который сможет работать 3 часа", - сказал Бовкун.

По его словам, скорость реагирования на вызовы, возможность вызова скорой через смс-сообщение или электронную почту, экономия топлива до 30% - это далеко не все плюсы полученные от проекта.

"Благодаря GPRS-навигации – отслеживание движения машин, возможность найти кратчайший маршрут до больного, определить нагрузки медицинской бригады. Отныне вызов будет поступать до тех медиков, которые будут находиться ближе всего к месту назначения», - отметил Бовкун.