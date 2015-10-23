В Виннице подписан меморандум о реализации медпроекта "Мольфар"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой ОГА, меморандум о сотрудничестве подписан между Винницкой областной государственной администрацией, городским советом и общественной организацией «Народная победа».

По словам президента общественной организации «Народная победа» Юлии Вотчер, проект «Мольфар» предусматривает создание действенной системы медицинской логистики спасения раненых.

«Это позволит обеспечивать координацию действий волонтеров, врачей и военных при оказании медицинской помощи; сократить время доставки раненых в медицинские учреждения. Кроме того, будет осуществляться предоставление бойцам консультативной информации и поиск медикаментов, товаров медицинского назначения», - сказала Вотчер.

Она считает, что перед тем как эти инициативы воплотить в жизнь в зоне военных действий, нужно отработать механизм их действия на мирной территории.

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«Все то, что медицина нам демонстрирует на мирных территориях, негативно отражается на территории, где идут боевые действия. С этим что-то срочно нужно делать, ведь гибли бойцы, было много осложнений. Но то, что мы сейчас начинаем, это системные изменения, которые будут работать на будущее. Наши волонтеры при финансовой поддержке меценатов сделали программный продукт, который объединит станцию скорой помощи, карету «скорой» больницы, аптечные пункты, станции переливания крови. Следовательно, врачи оперативно получат всю необходимую информацию», - пояснила Вотчер.

В свою очередь, в рамках подписанного документа, городская и областная власти предоставляют свои площадки, чтобы определить просчеты разработанной программы и понять, где требуется доработка, чтобы уже готовый проект программного обеспечения передать на территорию, где проходят военные действия. Стороны также договорились о реализации проекта внедрения бесплатного программного обеспечения для лечебных заведений города Винницы и Винницкой области.

«Речь идет о совершенно новой системе, которая позволит минимизировать риски развития болезни того или иного больного, поскольку это непосредственно оперативное решение ситуации. То есть, после оказания экстренной доврачебной медицинской помощи происходит поиск возможностей транспортировки больных. На пути пациента к больнице будет четко понятно, из какого медицинского учреждения можно привлечь узких специалистов, где приобрести необходимые лекарства и прочее. На сегодняшний день - это отработка соответствующего программного обеспечения, адаптация его и дальнейшее его использованием на востоке Украины», - сказал председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий.

По словам и.о. городского головы Сергея Моргунова, Винница и Винницкий регион могут быть пилотными по внедрению действенной системы построения логистики для скорой медицинской помощи, и горсовет приобщается к его внедрению.

Как сообщал УНИАН, винницкий волонтер Юлия Вотчер в рамках реализации проекта спасения раненых «Мольфар» приобрела почти за 0,7 млн грн. (деньги, собранные украинцами) и доставила в развернутый под Мариуполем военный госпиталь в поселке Володарское уникальный мобильный рентген-аппарат «Exposcop-8000» немецкого производства.