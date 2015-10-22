Запорожье: 6-летний ребенок попал в реанимацию, отравившись алкоголем

Информацию о том, что шестилетний мальчик оказался реанимационном отделении Мелитопольской горбольницы именно в результате употребления алкоголя, подтвердили в Запорожском главке милиции.

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«19 октября 2015 года в 14.45 в Мелитопольский ГО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о несчастном случае. В местную больницу доставили малыша 2009 года рождения, с симптомами отравления алкоголем. Выехав по месту жительства пострадавшего ребенка, сотрудники милиции установили, что мальчик отравился дома. На сегодняшний день установлено, что в день происшествия отец ребенка в течение полутора часов распивал спиртное с кумом, после чего, отставив недопитую бутылку на столе, пошел провожать гостя, а вернувшись обнаружил ребенка лежащим на полу», - сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области.

В Запорожском главке милиции так же отметили, что отца ребенка ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за злоупотребление алкоголем и насилие в семье. Действия мужчины, повлекшие отравление 6-летнего мальчика алкоголем, на сегодняшний день квалифицированы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».