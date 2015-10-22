В Чернигове школьниц госпитализированы из-за отравления неизвестным газом

Об этом сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

В общеобразовательной школе №29 г.Чернигова неизвестные распылили аэрозоль (вероятно, слезоточивый газ), от которого пострадали школьники 2002-2004 года. После ухудшение самочувствия ученикам была вызвана "скорая помощь", которая доставила пострадавших в областную детскую больницу с симптомами отравления слезоточивым газом и ожогами слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

На месте работает следственно-оперативная группа Черниговского горотдела милиции и спасатели. Эксперты-криминалисты взяли образцы запахового следа, они направлены на экспертизу, которая установит, что за вещество вызвала отравление учеников.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) - наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Проводится проверка обстоятельств инцидента.