В Кировоград могут переехать несколько кафедр Донецкого медуниверситета

В Кировоград могут переехать несколько кафедр Донецкого медицинского университета им. М. Горького.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам первый заместитель министра охраны здоровья Александра Павленко во время рабочего визита в Кировоград.

Вместе с учебным заведением в Кировоград должен переехать также профессорский состав.

Павленко отметила, что сейчас решается вопрос размещения такого вуза в городе.