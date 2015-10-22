В Кировоград могут переехать несколько кафедр Донецкого медуниверситета
09:27, 22 октября 2015Новости регионов
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Вместе с учебным заведением в Кировоград должен переехать также профессорский состав.
Сейчас решается вопрос размещения вуза в городе / Фото: УНИАН
В Кировоград могут переехать несколько кафедр Донецкого медицинского университета им. М. Горького.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам первый заместитель министра охраны здоровья Александра Павленко во время рабочего визита в Кировоград.
Вместе с учебным заведением в Кировоград должен переехать также профессорский состав.
Павленко отметила, что сейчас решается вопрос размещения такого вуза в городе.
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