Жителям Авдеевки окажут помощь психологи

Со 2 ноября в Авдеевке Донецкой области будут проводиться групповые и индивидуальные консультации психологов в детских садах и школах города. С детьми будут работать специалисты, которые прошли обучение на курсе «Травма войны» Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«В тех городах Донбасса, которые особенно пострадали от войны, психологическая помощь очень востребована. Например, в Авдеевке жители настолько в ней нуждаются, что сами создают в соцсетях группы и приглашают в них специалистов Штаба Ахметова для онлайн-консультирования по поводу психологического состояния своих детей», - рассказала координатор Штаба Римма Филь.

Авдеевка в течение последнего года неоднократно подвергалась обстрелам. Многие жители города были свидетелями бомбардировок и трагедий, видели вспышки орудий. Очевидно, что тема работы со страхами здесь актуальна. По предварительным данным более 3 тысяч детей, проживающих в этом городе, нуждаются в помощи. Поэтому психологическая служба Штаба со следующей недели начинает проводить диагностические групповые занятия в детских садах и школьных учреждениях Авдеевки.

Читайте такжеПсихологи Штаба Ахметова помогают детям-сиротамЭто необходимо для понимания общего портрета психологического состояния детей. Главная задача группы – продиагностировать и выявить тех ребят, которым срочно необходима психокоррекционная помощь. Кроме того, во время занятий психологи Штаба рассказывают о стрессе, обучают простым техникам саморегуляции, обсуждают происходящие события, помогают ребятам преодолевать свои страхи и тревожное состояние через общение, подвижные игры и арт-терапию.

Читайте такжеСтресс влияет на детей так же, как на взрослых«Дети Донбасса остро переживают трагические события, связанные с войной, и наша информация о способах преодоления страха будет для них полезна, - уверяет руководитель программ и проектов Штаба Дарья Касьянова. – Мы работаем во многих школах и воспитательных учреждениях. До конца октября наши специалисты будут помогать детям Краматорска, Димитрова, Дзержинска, Олександровки, Алексеево-Дружковки. Чем больше людей будут знать, как справится с травмой войны самостоятельно, и чем чреваты последствия этой проблемы, если все пустить на самотек, тем лучше».

Справка. Психологическая помощь детям – одно из основных направлений работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. За полтора года работы более 30 тысяч человек получили помощь, из них 27 700 - дети. Чтобы получить консультацию психолога, нужно предварительно зарегистрироваться по телефону горячей линии Штаба 0 800 509 001.