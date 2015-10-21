Более 13 тысяч жителей Снежного получили продуктовые наборы

В городе Снежное Донецкой области завершили работу мобильные бригады выдачи помощи от Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Продуктовые наборы получили 13 838 мирных жителей льготных категорий. В ходе пресс-брифинга в ИА «Українські новини» координатор Штаба Римма Филь подвела итоги работы и поделилась планами по дальнейшему оказанию помощи.

16 октября в Снежном Донецкой области закончили 1,5-месячную работу мобильные бригады волонтеров Штаба. Они выдавали наборы выживания льготным категориям мирных жителей – старикам, инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам и другим. Всего помощь получили 12 745 взрослых и 1 093 малыша в возрасте до 35 месяцев.

«Мы сегодня говорим о том, что военные действия закончились, но потребность в нашей помощи остается очень высокой. Особенно в маленьких городах. Мы сейчас планируем открывать новые пункты выдачи. Не сворачивать, как некоторые думают, а открывать новые. Мы неоднократно говорили, что в Снежном критичная обстановка с продуктами питания. Помощь там выдавали наши мобильные бригады. И теперь мы ищем возможность открыть в Снежном стационарный пункт выдачи. Штаб Рината Ахметова будет продолжать оказывать помощь до тех пор, пока люди будут в ней нуждаться. Особенно в маленьких проблемных городах, пострадавших от войны, или находящихся в глубинке», – рассказала Римма Филь.

За 5 месяцев работы проекта мобильных бригад выдачи Гуманитарного штаба помощь в отдаленных селах, поселках и маленьких городках Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения уже получили 53 962 человека.