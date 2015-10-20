Волонтеры доставили рентген-аппарат в мобильный госпиталь под Мариуполем

Как рассказала УНИАН сама волонтер, аппарат стоимостью 0,67 млн грн (средства, собранные украинцами - УНИАН) был доставлен ею в госпиталь в эти выходные и передан Володарскому военному госпиталю при участии первого заместителя председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгения Вилинского и председателя Володарской райгосадминистрации Владимира Завгороднего.

«Уникальность данного рентген-аппарата заключается в том, что он позволяет врачам во время операции в режиме онлайн видеть, что происходит в теле раненого. Это позволяет не только сэкономить время на проведение операции, но и выполнить ее более точно и с меньшим вредом для раненого. А это значит, что кому-то это спасет жизнь, кому-то позволит избежать увечья. И это бесценное приобретение», - отметила Вотчер.

«Надеюсь, что мы сможем собрать деньги и купить такой аппарат для нужд военного госпиталя на Дебальцевском направлении и в районе города Счастье на Луганщине», - добавила она.

Старший ординатор хирургической службы Володарского военного госпиталя Виктория Паламарчук отметила, что с помощью рентген-аппарата «Exposcop-8000» уже была сделана первая операция в госпитале, что позволило раненному бойцу избежать ампутации руки.

«Он (аппарат – УНИАН) позволяет экономить время во время хирургического вмешательства, что является одним из важнейших предпосылок для успешности операции. Кроме того, снизить медикаментозную нагрузку и более точно выполнять хирургические действия. Я могу во время операции увидеть, что происходит в ране и сразу скорректировать свои действия, а это значительно повышает качество операции», - добавила военный врач.