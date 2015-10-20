В Киеве превышена концентрация вредного вещества только на Троещине – СЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, по информации столичной Госсанэпидслужбы, по состоянию на 5.00 превышение максимальных концентраций вредных веществ в воздухе выявлено лишь в контрольной точке на ул. Драйзера, 5 в Деснянском районе (в 1,4 раза по ангидриду серному).

В остальных районах превышения не обнаружено.

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В связи с тлением торфяников в Киево-Святошинском, Ирпенском, Гостомельском и Вышгородском районах Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве и Государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» ежедневно проводят исследования воздуха, отслеживают максимальные концентрации основных вредных веществ, которые образуются при горении (азота диоксид, углерода оксид, ангидрид серный).

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 октября, СЭС зафиксировала в столице существенное превышение вредных веществ в воздухе из-за горения торфяников в Киевской области.

Сегодня в разных местах Киевской области тлеют торфяники на общей площади почти 120 га.