В Мариуполе ликвидирована нарколаборатория, в которой синтезировали метамфетамин

В Мариуполе правоохранители ликвидировали нарколабораторию, в которой синтезировали метамфетамин / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, установлено, что квартира принадлежит местному жителю 1929 года рождения, который сдавал ее в аренду.

В данное время квартиросъемщики устанавливаются, принимаются меры по задержанию подозреваемых.

По предварительным данным, химическая лаборатория существовала около двух месяцев. Наркодельцы использовали методы конспирации – «варили» наркотик в первой половине суток, когда большинство жильцов дома отсутствовали. Таким образом ядовитые испарения проникали в соседние квартиры. По словам специалистов, при производстве 1 килограмма метамфетамина образуется 5 килограммов отходов, которые проникают даже в пищу.

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Во время обыска правоохранители изъяли мешок едкого натра весом 25 кг и еще один – уже почти пустой, а также 3 канистры по 30 л неизвестных химических веществ, лабораторные колбы, прессы, фольгу и прочее оборудование для производства наркотика. Кроме того, были обнаружены противогазы, которые использовались непосредственно во время изготовления наркотика, и травматическое оружие. Изъятое направлено на экспертизу.