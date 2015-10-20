В Киеве четверо детей заболели вирусным гепатитом А в детсаду - СЭС

Четверо маленьких киевлян заболели вирусным гепатитом А в детском саду.

Об этом сообщает Главное управление Госсанэпидемслужбы в столице.

«Сегодня Деснянским межрайонным Управлением Госсанэпидслужбы в г. Киеве получено четвертое экстренное извещение о случае вирусного гепатита А у ребенка. У всех четырех пятилетних детей выявлен гепатит А», - говорится в сообщении.

Дети посещали старшую группу дошкольного учебного заведения № 672 в Днепровском районе, по ул. Кибальчича, 17.

Сейчас трое пациентов госпитализированы в инфекционное отделение Киевской городской детской клинической больницы №2, еще один ребенок не госпитализирован.

Главный специалист эпидотдела Деснянского межрайонного Управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве и привлеченный помощник врача-эпидемиолога отделения организации эпидемиологических исследований Днепровского районного лабораторного отделения ГУ "Киевский МБЦ ГСЭСУ провели внеплановую проверку по эпидпоказаниям в дошкольном учебном заведении № 672.

Отобрано 40 смывов с объектов окружающей среды на контроль текущей дезинфекции в помещениях старшей группы и пищеблока, и пробы питьевой воды. По результатам проведенных лабораторных исследований бактерий группы кишечной палочки в смывах не обнаружено.

В заведении дважды проведена дезинфекция. За контактными детьми и сотрудниками ДУЗ № 672 организован медицинский надзор инфекционистом и педиатром.

В Госсанэпидслужбе отметили, что за 9 месяцев текущего года в Киеве зарегистрировано 246 случаев заболевания вирусным гепатитом А, что на 23,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года (195 случаев).

«Около 70% всех больных гепатитом А зарегистрировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы», - отметил главный санитарный врач Киева Олег Рубан.

Он констатировал, что в этом году заболеваемость возросла среди всех возрастных групп и контингентов.