В больнице остались двое пострадавших в результате аварии катера в Одесской области

В больнице остаются двое пострадавших в результате аварии катера «Иволга» в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правительственной комиссии по расследованию причин аварии, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на брифинге в Киеве.

«Из пострадавших остаются в центральной районной больнице Белгород-Днестровского всего два человека. Один - с пневмонией, второй - с осколочным переломом конечности. Все остальные уже покинули больницу», - отметил он.

«Исследование о наличии алкогольного опьянения у пассажиров пока в материалах комиссии нет, эта информация собирается и будет предоставлена уже в уголовном расследовании», - добавил Зубко.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море вблизи поселка Затока перевернулся катер «Иволга», на борту которого находились 36 человек. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 человека. Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Капитан судна задержан.