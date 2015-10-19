На Закарпатье три человека отравились грибами

В Береговском районе Закарпатской области три человека госпитализированы в реанимационное отделение больницы из-за отравления грибами.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, трое жителей села Гать Береговского района 18 октября в 18:50 доставили в Береговскую ЦРБ с отравлением.

Пострадавшие - 1966, 1996 и 1992 годов рождения.

В управлении ГСЧС уточнили, что по состоянию на 6 часов утра 19 октября все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести в реанимационном отделении Береговской ЦРБ.

Предварительная причина госпитализации - отравление грибами.