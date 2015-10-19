На Закарпатье три человека отравились грибами
14:53, 19 октября 2015Новости регионов
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Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести в реанимационном отделении Береговской ЦРБ.
Предварительная причина госпитализации - отравление грибами / Фото: УНИАН
В Береговском районе Закарпатской области три человека госпитализированы в реанимационное отделение больницы из-за отравления грибами.
Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Согласно сообщению, трое жителей села Гать Береговского района 18 октября в 18:50 доставили в Береговскую ЦРБ с отравлением.
Пострадавшие - 1966, 1996 и 1992 годов рождения.
В управлении ГСЧС уточнили, что по состоянию на 6 часов утра 19 октября все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести в реанимационном отделении Береговской ЦРБ.
Предварительная причина госпитализации - отравление грибами.
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