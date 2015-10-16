Президент Украины открыл новый корпус Городской инфекционной больницы в Одессе

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость поднятия престижа врачебного труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с работниками городской клинической инфекционной больнице Одессы.

«Необходимо сделать все, чтобы кардинально поднять престиж врачебного труда», – заявил глава государства.

Порошенко поздравил присутствующих с открытием нового корпуса больницы. «Это – не просто один корпус, это символ приоритетов власти, демонстрация того, что для власти важно, это инвестиции в здоровье», – заявил он.

Президент поблагодарил врачей за самоотверженный труд и заверил, что власть будет делать все возможное для создания должного уровня медицинского обслуживания даже в тяжелых для государства условиях.

Главный врач клиники Светлана Лаврюкова показала главе государства боксированное отделение для особо инфицированных больных и реанимационную палату.

*** Одесская городская клиническая инфекционная больница – старейшее лечебное учреждение города и одно из первых каменных зданий Одессы. Основана в 1802-1804 годах по инициативе герцога де Ришелье. Построена по проекту архитекторов Тома де Томона и Франца Фраполли. Исторические здания больницы являются памятниками архитектуры, а Циркульный корпус – памятник архитектуры национального значения. В Циркульному корпусе работали с 1859 по 1870 год Николай Склифосовский, с 1856 по 1858 годы – Николай Пирогов.

Последний капитальный ремонт больницы проводился в 1917 году. Реконструкция больницы началась в 2010 году. В рамках первого этапа реконструкции построен боксированный корпус для капельных и особо опасных инфекций и хозяйственный блок (прачечная, котельная, дезинфекционная камера). В 2011 году работы были приостановлены в связи с отсутствием финансирования и были возобновлены лишь в 2014 году после проведения в Одессе общенациональных учений по организации противоэпидемических мероприятий по нераспространению чрезвычайно опасных болезней.

За год в клинике получают лечение 16-18 тыс. инфекционных больных, из них около 10 тыс. - дети.