Сельские жители "серой зоны" Донбасса начали получать гуманитарную помощь

Сегодня, 16 октября, бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова сделали первый выезд в села Марьинского района, которые находятся на линии соприкосновения. Наборы выживания получили 875 мирных местных жителей Константиновки, Екатериновки и Елизаветовки.

«Мы продолжаем расширять географию выездов. Сегодня наши волонтеры отвезли помощь туда, где ее очень ждут. Люди там выживают только своими силами, за счет домашнего хозяйства и огородов. Долгие месяцы в окрестностях не прекращались боевые действия. Среди тех, кто получал продукты, больше всего стариков, которым сложно передвигаться по селу, не то, что куда-то выехать. 3 села Марьинского района – это только начало работы. Охватить максимальное количество населенных пунктов в этом и других районах, где очень востребована помощь – наша основная задача», – рассказала Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Штаба.

Марьинский район стал 8-м районом Донецкой области, где работают бригады мобильной выдачи Штаба Ахметова. Проект был запущен в мае 2015 года. Подобная мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, где не всегда есть возможность открыть стационарный пункт выдачи.

За 4,5 месяца «мобильные» волонтеры Штаба посетили более 170 сел, поселков и маленьких городов по обе стороны линии соприкосновения. Это – Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Дзержинский, Марьинский, Амвросиевский, Шахтерский и Тельмановский районы.

По состоянию на 16 октября 2015 года помощь от мобильных бригад выдачи Гуманитарного штаба получили 52 524 человека.