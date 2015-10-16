В больнице Днепропетровска задержали завотделением при получении 16 тыс. грн взятки

В Днепропетровске задержали заведующего одного из отделений областной клинической больницы им. Мечникова во время получения 16 тысяч. грн взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Указанное лицо вымогало 27 тыс. грн от днепропетровца за госпитализацию последнего в больницу, создание ему улучшенных условий нахождения, подготовку к операции и ее проведение без очереди», - говорится в сообщении.

Вчера, 15 октября, заведующий во время получения части взятки в размере 16 тыс. грн был задержан правоохранителями. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Прокуратурой Днепропетровска заведующему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.