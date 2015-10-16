Закарпатский облсовет выделил 10,7 млн грн на лечение тяжелобольных закарпатцев

Закарпатский областной совет сегодня во время третьего пленарного заседания двадцать третьей сессии областного совета VI созыва принял решение о выделении на лечение тяжелобольных закарпатцев 10 млн 700 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты облсовета приняли решение «О внесении изменений и дополнений в Программу «Забота» по усилению социальной защиты граждан на 2015 год».

Как прозвучало во время сессии, этот проект решения представляется на основании многочисленных обращений граждан.

Изменения в программу внесены с целью предоставления единовременной материальной помощи на лечение, протезирование, приобретение имплантантов, проведение операций, в том числе за пределами Украины тяжелобольным жителям региона.

Согласно решению, выполнение мероприятий будет проводиться за счет средств областного бюджета.