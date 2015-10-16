Закарпатский облсовет выделил 10,7 млн грн на лечение тяжелобольных закарпатцев
Предоставление единовременной материальной помощи на лечение, протезирование, приобретение имплантантов, проведение операций.
Закарпатский областной совет сегодня во время третьего пленарного заседания двадцать третьей сессии областного совета VI созыва принял решение о выделении на лечение тяжелобольных закарпатцев 10 млн 700 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты облсовета приняли решение «О внесении изменений и дополнений в Программу «Забота» по усилению социальной защиты граждан на 2015 год».
Как прозвучало во время сессии, этот проект решения представляется на основании многочисленных обращений граждан.
Изменения в программу внесены с целью предоставления единовременной материальной помощи на лечение, протезирование, приобретение имплантантов, проведение операций, в том числе за пределами Украины тяжелобольным жителям региона.
Согласно решению, выполнение мероприятий будет проводиться за счет средств областного бюджета.