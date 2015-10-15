В Черкасской области наблюдается повышение концентрации оксида углерода в воздухе

В Черкассах и части Черкасской области из-за пожаров торфяников в Полтавской области наблюдается задымление и повышение концентрации оксида углерода в воздухе.

Как сообщил пресс-секретарь начальника Управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, в Черкасской области не обнаружено пожаров, которые могли бы повлечь задымление. В то же время мобильная группа управления выяснила, что задымление Черкасс скорее всего является следствием пожаров на 30 га торфяников в районе поселка Оржица Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в связи с загрязнением атмосферного воздуха продуктами горения, в Черкассах зафиксировано превышение предельно допустимых разовых концентраций угарного газа (оксида углерода) в пределах 2,6-2,8 ПДК. Превышений содержания сернистого ангидрида и диоксида азота по Черкассам не выявлено. В других городах и райцентрах области превышений предельно допустимых концентраций указанных ингредиентов не зарегистрировано.

Сейчас в Черкассах дым уже начал рассеиваться.