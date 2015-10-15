В Черкасской области запустили новый сервис по выдаче свидетельств о рождении в роддомах

В Черкасской области запустили новый сервис по выдаче свидетельств о рождении в родильных домах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Черкассах в городском роддоме №1 министр юстиции Украины Павел Петренко вручил первым пятерым роженицам свидетельства о рождении ребенка.

По его словам, с новым сервисом Минюста роженицы будут получать свидетельства непосредственно в роддоме, где будет работать представитель министерства, который будет выдавать свидетельства и заниматься их оформлением. Процедуру получения свидетельства значительно упростили - необходимо лишь написать соответствующее заявление, такое же, как и в ЗАГСе. Свидетельство о рождении ребенка мама получит уже на следующий день. Нужно только вовремя определиться с именем новорожденного.

Данный проект Минюста по выдаче свидетельства о рождении в родильных домах является пилотным. Со временем такой сервис введут во всех областях Украины.