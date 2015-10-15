В Ивано-Франковске открыли мемориальную доску погибшему в АТО медику-добровольцу Ярославу Чомко

Вчера, 14 октября, в День защитника Украины на фасаде центрального корпуса Ивано-Франковского национального медицинского университета открыли мемориальную доску в честь медика-добровольца и выпускника вуза Ярослава Чомко, который погиб в АТО.

Как передает корреспондент УНИАН освятил памятную доску и отслужил заупокойную панихиду митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир Вийтишин.

Почтить героя к стенам медуниверситета пришли родные погибшего, знакомые, представители власти и духовенства, собратья с фронта и Майдана. Погибший был активным участником Революции Достоинства, Медицинской службы Майдана. С началом военных действий на Донбассе вступил в отдельную медицинскую роту имени Николая Пирогова. За свою преданность труду и искренность души собратья дали парню прозвище Ангел. Погиб он 12 января на 31-ом году жизни от пули снайпера в спину, в момент, когда помогал раненому военному на поле боя.

По словам заместителя командира медицинской роты Олега Войцеховского, в которой служил Чомко, чтить память героев сегодняшнего дня так же важно, как и героев прошлого. "Мы помним подвиг Сечевых стрельцов, Героев Крут и УПА. Мы должны чтить память и современных Героев. Ярослав был первым терапевтом нашей роты, созданной из медиков Майдана и не жалел себя, чтобы помочь раненым. Так и погиб, выполняя свой долг ", - подчеркнул Войцеховский.