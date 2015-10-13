С 15 октября тяжелобольные дети из Донбасса могут получить медикаменты

С 15 октября 2015 года Штаб Рината Ахметова начинает выдачу медпрепаратов по программе «Лекарства детям» на мирной территории Донецкой области для тяжелобольных детей, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. О том, в каких лекарствах нуждаются дети, и с какими трудностями сталкиваются семьи из неподконтрольных территорий во время пресс-брифинга в ИА «Українські новини» рассказала Римма Филь, координатор Штаба Рината Ахметова.

Выдача препаратов начнется в аптеках Артемовска, Мариуполя и Краматорска. Однако треть семей, проживающих на неподконтрольных территориях, по данным горячей линии Штаба, не могут выехать для получения жизненно необходимых препаратов из-за отсутствия пропуска или невозможности оставить тяжелобольного ребенка.

«Нам позвонила жительница Макеевки. Это неподконтрольная территория. В семье беда. Ее дочка страдает сразу двумя тяжелыми недугами. У нее бронхиальная астма и эпилепсия с 6 месяцев. Папа тоже имеет инвалидность. Мама ухаживает и за папой, и за дочкой. И она не может выехать за лекарствами, бросив их одних. Поэтому мы будем искать возможность передать препараты. А тем, кто может выехать, либо знакомым, родственникам, соседям по доверенности мы выдаем лекарства в украинских городах», – рассказала Римма Филь.

Читайте также350 тысяч детских наборов получили малыши ДонбассаГуманитарный штаб до сих пор не получил ответ на письмо в Министерство здравоохранения с вопросом о том, нужна ли лицензия на выдачу гуманитарных медицинских препаратов на неподконтрольных территориях, однако Штаб ищет пути решения этой проблемы.

С 6 октября Штаб начал принимать заявки и формировать базу потребностей в медикаментах тяжелобольных детей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и детей-переселенцев в Донецкой области.

За первую неделю в Штаб поступило 153 обращения родителей больных детей, из которых: 86% – жители неподконтрольных Украине территорий и 14% – переселенцы.

Из всех обратившихся за медикаментами:

• в инсулине нуждаются 27% детей,

• в противосудорожных препаратах – 53%,

• противоастматических препаратах – 20%.

Читайте такжеМиллион человек получили помощь от Штаба Ахметова за период с мая 2014 г.75% детей, родители которых обратились за помощью, младше 10 лет.

Прием заявок на горячую линию Штаба Рината Ахметова, 0800 509 001, продолжается. Благодаря программе «Лекарства детям» планируется оказать помощь, как минимум, 1000 детей из Донбасса.