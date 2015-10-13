На Закарпатье три человека госпитализированы из-за отравления грибами

В Закарпатской области трое молодых людей госпитализированы из-за отравления грибами. Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, информация об отравлении грибами троих людей поступила в оперативно-спасательную службу Закарпатья из Хустского подразделения ГУ Госсанэпидемслужбы 12 октября в 10:20. Пострадали жители сел Золотарево, Бороняво и Стебливка Хустского района Закарпатской области. Все в возрасте от 18 до 23 лет.

Как стало известно из рассказов пострадавших, 11 октября они собрались вместе дома у одной из пострадавших в с. Стебливка. Хозяйка решила накормить гостей грибами, которые, как оказалось позже, относятся к категории «условно съедобные».

«Очевидно, девушка неправильно их приготовила, из-за чего всем стало плохо. С разницей в несколько часов участники ужина попали в реанимационное отделение Хустской районной больницы с диагнозом отравление грибами. Оттуда пострадавших перевели в отделение общей терапии и сейчас готовят к выписке», уточнили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.