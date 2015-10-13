Под Киевом горят около 10 гектаров торфяников.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

«В Киевской области выявлено тление торфяников. Площадь горения: в Киево-Святошинском районе – 0,1 га; в Ирпенском – 0,5 га; в Гостомельском – 4,5 га; в Вышгородском – 0,5 га», - проинформировали в КГГА.

Отмечается, что «на всех очагах тления работают пожарные Киевской области».

Аварийно-спасательные службы Киева осуществляют контроль ситуации относительно возможного задымления, добавили в пресс-службе.