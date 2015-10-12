В Харьковской области три человека отравились угарным газом, в том числе ребенок
11:28, 12 октября 2015Новости регионов
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Согласно информации спасателей, вероятная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газового отопления.
Вероятная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газового отопления / Фото: lenta-ua.net
В Харьковской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе 10-летний ребенок.
Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, погибших выявили в частном доме в городе Змиев вчера, 11 октября, в 17:25.
Согласно информации спасателей, вероятная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газового отопления.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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