На Прикарпатье обезвредили торговцев психотропными средствами

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обезвредили преступную группировку, которая наладила масштабный сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-центр СБУ.

Организатор группировки задержан при попытке реализовать более тысячи таблеток сильнодействующего препарата «Субутекс». При себе злоумышленник имел огнестрельное оружие.

«Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили еще несколько сотен таких таблеток и почти килограмм амфетамина. Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются обыски и задержания других лиц, подозреваемых в причастности к поставкам и сбыту наркотиков», - говорится в сообщении.