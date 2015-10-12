На Прикарпатье обезвредили торговцев психотропными средствами
10:41, 12 октября 2015Новости регионов
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Организатор группировки задержан при попытке реализовать более тысячи таблеток сильнодействующего препарата «Субутекс».
На Прикарпатье обезвредили торговцев психотропными средствами / Фото: ja-zdorov.ru
В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обезвредили преступную группировку, которая наладила масштабный сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-центр СБУ.
Организатор группировки задержан при попытке реализовать более тысячи таблеток сильнодействующего препарата «Субутекс». При себе злоумышленник имел огнестрельное оружие.
«Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили еще несколько сотен таких таблеток и почти килограмм амфетамина. Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются обыски и задержания других лиц, подозреваемых в причастности к поставкам и сбыту наркотиков», - говорится в сообщении.
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