В Николаевской области 9 детей и 2 взрослых госпитализированы после пожара в доме

В результате пожара на территории частного домовладения в селе Новопетровка Новоодесского района Николаевской области госпитализирована многодетная семья в составе 9 детей и 2 взрослых.

Как сообщила УНИАН пресс-служба главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сигнал о пожаре поступил 9 октября в 03:57 от соседа пострадавших.

На место выехал дежурный караул подразделения.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в летней кухне, которая расположена вплотную с трехкомнатным жилым домом. В помещении в момент возникновения возгорания находились 9 детей и их родители. Со слов матери стало известно, что среди ночи младший сын, которому исполнилось всего 4 месяца, начал плакать и разбудил взрослых", - сказано в сообщении.

Мать с отцом увидели, что их дом заполняется дымом, поскольку огонь из летней кухни уже перекинулся на крышу жилого дома.

"Кровля была глиносоломенной, что способствовало быстрому распространению огня и сильному задымлению", - сообщает ведомство.

Родители начали выводить детей во двор. Двое старших детей дольше других оставались в задымленной комнате, поэтому сильнее отравились продуктами горения.

"Бригадами скорой медицинской помощи всех членов семьи госпитализировали в больницу. По предварительным заключениям медиков, состояние здоровья 7 детей и родителей удовлетворительное, двое старших отравились продуктами горения", - сообщает ГУ ГСЧС.

Все члены семьи будут находиться в медицинском учреждении в течение нескольких дней с целью проведения комплексного обследования и установления окончательного диагноза.

Спасатели около 05:00 ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.