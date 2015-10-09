Дети участников АТО получили льготы на питание в муниципальных учреждениях образования Киева

Отныне дети участников АТО, которые учатся в коммунальных учебных заведениях, имеют право пользоваться городскими гарантиями и льготами, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что льгота на питание указанной категории детей будет предоставляться согласно решению Киевская городского совета от 8 октября т. г.

«Мы сталкивались с проблемой, когда в случае нерегистрации одного из родителей на территории столицы, учебные заведения были лишены права предоставлять ребенку льготу. Но дети равны по закону, городская власть уточнила соответствующие процедуры», – прокомментировал решение Киевсовета руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Он отметил, что в школах такие дети будут питаться абсолютно бесплатно, а в дошкольных учебных заведениях родители должны оплатить лишь 1 гривну.