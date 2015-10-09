350 тысяч детских наборов получили малыши Донбасса

350 661 детский набор выдал Гуманитарный штаб Рината Ахметова семьям с детьми от 0 до 35 месяцев из Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Выдача помощи детям осуществляется с августа 2014 года, когда на Донбасс была отправлена первая автоколонна Штаба с продуктами для мирных жителей.

Детские наборы от Штаба по составу делятся на 2 категории, в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 12 месяцев, и от 12 до 35 месяцев. В наборы входят детские овощные и фруктовые пюре, детские каши и смеси, манная крупа, овсяные хлопья.

«Большинство гуманитарных организаций предоставляют помощь в основном для взрослого населения, поэтому детские наборы очень востребованы по обе стороны линии соприкосновения. Каждая мама при получении набора знает, что через месяц Штаб гарантированно выдаст следующий. А значит, ей будет, чем кормить ребенка. Родители признаются, что в сложившейся ситуации не могут обеспечить сбалансированное питание своим детям», – прокомментировала Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Штаба Ахметова.

Читайте такжеШтаб Ахметова запустил новую программу – лекарства тяжелобольным детям ДонбассаНа неподконтрольных территориях было выдано 295 804 детских набора. Семьи-переселенцы с детьми на мирной территории Донецкой и Луганской областей и детки на линии соприкосновения получили 54 857 наборов. Помощь для детей была выдана в 63 населенных пунктах и 21 районе, где работают более 100 стационарных пунктов выдачи.

Острую необходимость в детских продуктах питания испытывают маленькие жители глубинки Донецкой области. В села и поселки на неподконтрольной территории с мая 2015 года помощь доставляют мобильные бригады волонтеров Штаба. Там наборы получили 1 585 малышей.

Штаб Рината Ахметова планирует доставку продуктов таким образом, чтобы на складах в Донецке и Мариуполе был постоянный запас детских наборов, а их выдача – бесперебойной. В начале октября в Донецк были доставлены 10 тыс. детских наборов для малышей на неподконтрольных территориях. А уже на следующей неделе Штаб планирует отправить в Мариуполь автоколонну с детским питанием для деток-переселенцев.