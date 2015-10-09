В Виннице отопление начато в детсадах, школах и больницах

Исполком Винницкого городского совета сегодня решил о начале отопительного сезона и сегодня тепло подано в детсады, школы и больницы, подключение жилищного фонда к отоплению начнется с 10 октября.

Об этом сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«Мы приняли решение о начале отопительного сезона с 10 октября, ведь по прогнозу погоды ближайшую неделю температура будет ниже, чем +8», - сказал заместитель городского головы Игорь Корольчук.

По его словам, на сегодня тепло есть уже в 35-ти детских садах, 6 школах и 3 больницах. Также поставлена задача перед жилищно-эксплуатационными предприятиями города работать в выходные и приложить все усилия, чтобы произвести подключение качественно и быстро. «С субботы подача тепла начнется в многоэтажные дома», - добавил Корольчук.